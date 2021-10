Hamburg (ots) -



Vicky Leandros wird im kommenden Jahr 70 Jahre alt - und blickt äußerst gelassen auf diesen runden Geburtstag. "Ab einem gewissen Alter ist es eigentlich egal, wie man damit umgeht. Man muss es so hinnehmen", sagt die weltbekannte Sängerin in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (11/2021; EVT: 21. Oktober). Und sie betont: "Ich bin dankbar, dass ich gesund bin, meiner Leidenschaft, der Musik, nachgehen und mein Leben so gestalten kann, wie ich es möchte. Ich empfinde mich als privilegiert." Im Übrigen hat das Älterwerden für Vicky auch deutliche Vorteile: "Ich bin humorvoller und gelassener geworden. Ich war früher auch strenger - mit mir und mit der Welt. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen", sagt sie. Vicky Leandros hat gerade ein Kochbuch mit zahlreichen besonderen Rezepten und dazu gehörigen Familiengeschichten veröffentlicht. Das Buch trägt den Titel "Ein Hoch auf das Leben", ist im Gräfe und Unzer Verlag erschienen und kostet 26 Euro.



Vicky hat ein glückliches Leben und eine überaus erfolgreiche musikalische Karriere hinter sich - und sie blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft. Ihr Lebensmotto sei "frei nach Martin Luther: Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen", erklärt sie und freut sich, dass viele ihrer Träume wahr geworden sind. Einen besonderen Wunsch hat sie gleichwohl noch: "Ich hätte noch gerne mehr Enkelkinder! Am liebsten insgesamt neun!" Drei Enkel hat sie schon.



