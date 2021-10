Hamburg (ots) -- Die meisten Camper in den sozialen Medien sind mit Vans und Bullis von Volkswagen unterwegs- Das am weitesten verbreitete Campingfahrzeug ist der VW Westfalia- LOTTO24 (https://www.lotto24.de/) verlost noch bis zum 25. Oktober 2021 ein Camper-Abenteuer mit einem Campervan von AHOI BULLIIn den letzten zwei Jahren hat die Camping- und Caravaning-Branche einen regelrechten Boom erfahren: Einer aktuellen Studie (https://www.n-tv.de/auto/20-Millionen-Deutsche-scharf-auf-Caravaning-article22751780.html) zufolge beschäftigt sich jeder vierte Deutsche mit Wohnwagen und Wohnmobilen. Trotz sinkender Temperaturen sind auch in den Herbstferien viele Campingplätze ausgebucht. Welche Campingfahrzeuge die beliebtesten sind, hat LOTTO24 (https://www.lotto24.de/) in einer aktuellen Social-Media-Analyse herausgefunden. Der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterien verlost außerdem noch bis zum 25. Oktober 2021 ein Camper-Abenteuer mit einem Campingfahrzeug des Reiseexperten AHOI BULLI.Volkswagen ist in den sozialen Medien der beliebteste HerstellerDer deutsche Automobilhersteller Volkswagen ist aus der Campingwelt gar nicht wegzudenken - besonders der T1, der VW "Bulli", den es nun schon seit mehr als 70 Jahren gibt, ist zu einem wahren Kultfahrzeug geworden. Mehr als 1,5 Millionen Posts existieren zur Marke VW in Verbindung mit Camping, das macht 85 Prozent der insgesamt untersuchten Beiträge aus. Damit ist der deutsche Autobauer der beliebteste Hersteller für Campingfahrzeuge.Wer sich keinen eigenen Camper kaufen möchte, kann sich auch einfach einen für den nächsten Urlaub mieten. Bei der Van-Vermietung AHOI BULLI stehen auch die beliebten Modelle T1 und T2 zur Verfügung."Das Reisen mit einem Campervan schenkt einem das Gefühl von Freiheit, weshalb ein Camper-Abenteuer perfekt zu unserer Soziallotterie freiheit+ (https://www.freiheitplus.de/) passt. Natürlich hat jeder Hersteller und jedes Modell seine individuellen Vorteile. Unser Partner AHOI BULLI ist ein wahrer Experte was VW-Bullis angeht und wird dem oder der glücklichen Gewinner:in bei der Wahl des richtigen Models auf jeden Fall zur Seite stehen", erklärt Marianna Herno, Kampagnen-Verantwortliche bei LOTTO24.Die Fahrzeuge von Ford und Mercedes sind ebenfalls geschätzte ReisebegleiterAuf Platz zwei und drei der gängigsten Campingfahrzeug-Hersteller sind Ford mit rund 63.200 Posts und Mercedes mit rund 61.000 Posts. Zum einen sind fertig ausgebaute Campingbusse, wie der Ford Nugget, der nun auch schon seit mehr als 30 Jahren zu den beliebtesten Reisemobilen in Deutschland gehört, oft in den sozialen Medien zu finden. Aber auch DIY-Vans, die sich beispielsweise sehr gut aus einem Mercedes-Benz-Sprinter zaubern lassen, sind weit verbreitet.Die meisten Instagram-Camper sind mit dem VW Westfalia unterwegsFast 47.000 Fotos mit dem Hashtag VW Westfalia kursieren auf Instagram. Dabei handelt es sich um Modelle von Volkswagen mit einer Ausstattung von Westfalia. Der Reisemobilhersteller bietet neben VW-Campingfahrzeugen auch Modelle von Ford, Mercedes, Opel oder Fiat an.Die gesamten Untersuchungsergebnisse finden Sie auf dieser Landingpage:https://www.lotto24.de/campervanherstellerÜber die Untersuchung:LOTTO24 hat knapp zwei Millionen Instagram-Posts untersucht und auf verschiedene Camper-Modellen sowie Hersteller hin analysiert. Dabei wurde einerseits ermittelt, wie viele Posts es zu den einzelnen Modellen gab. Andererseits wurde geschaut, welche Marken am häufigsten in Verbindung mit den Hashtags Camper, Campervan, Van und Vanlife erwähnt wurden.Über die LOTTO24 AG:Die LOTTO24 AG, ein E-Commerce-Unternehmen und Teil der ZEAL-Gruppe, ist der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten (lotto24.de, tipp24.de (https://www.tipp24.com/)). LOTTO24 vermittelt im Wesentlichen Spielscheine von Kunden an die Lotterieveranstalter und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49.173.370.2649Hauke Trauernicht | hauke.trauernicht@tonka-pr.com | +49.30.403647.619Original-Content von: LOTTO24 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109160/5051904