DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf stabil - Angebot könnte belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future präsentiert sich am Donnerstag im Verlauf in einer stabilen Verfassung. Der Dezember-Kontrakt steigt um 8.25 Uhr um 6 Ticks auf 168,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,68 Prozent und das Tagestief bei 168,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.208 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 134,37 Prozent. Übergeordnet belasten die Themen wie Inflation und Zinserhöhungen die Stimmung am Anleihenmarkt. Darüber hinaus müsse am europäischen Markt eine Fülle an neuem Material aufgenommen werden, so die Marktstrategen der Helaba.

Aus Frankreich kämen jeweils drei konventionelle und inflationsgeschützte Papiere mit einem Gesamtvolumen von bis zu 9,25 Milliarden Euro auf den Markt, Spanien steuere zwei Papiere und ein Maximalvolumen von 5,5 Milliarden Euro bei. Das technische Bild sei zudem als negativ zu werten. So steht der DMI weiterhin im Verkauf und werde von einem steigenden ADX begleitet, während die Oszillatoren ihre Aufwärtsbewegung unterbrochen haben.

October 21, 2021

