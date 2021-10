Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Zusammenfassung:

ad pepper steigerte den Q3-Umsatz um 17% J/J auf EUR7,0 Mio. und erreichte damit die Q3-Umsatzguidance. Das EBITDA lag jedoch unter dem Vorjahreswert und unserer Prognose (EUR1,2 Mio. gegenüber EUR1,5 Mio. in Q3/20 und FBe von EUR1,7 Mio.). Dies ist auf höhere Betriebskosten (mehr Personal) und eine schwache Performance des ad pepper media-Segments zurückzuführen. Das Management erwartet für Q4 einen Umsatz von bis zu EUR8,0 Mio., was einem Wachstum von nur maximal 5% J/J (Q4/20: EUR7,6 Mio.) entspricht. Das vierte Quartal ist aufgrund des Weihnachtsgeschäfts das saisonal stärkste Quartal. Wir haben unsere Prognosen für 2021E und die Folgejahre gesenkt. Wir gehen davon aus, dass die aktuellen Lieferengpässe in vielen Branchen zu geringeren Werbeausgaben führen und erwarten eine Normalisierung in Q1/22. Dennoch bleibt das Marktumfeld für digitales Performance Marketing robust und wir glauben, dass ad pepper aufgrund der erhöhten Mitarbeiterzahl gut für weiteres Wachstum in 2022E gerüstet ist. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem neuen Kursziel von EUR8,10 (bisher: EUR8,40). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





Abstract:

ad pepper increased Q3 revenue by 17% y/y to EUR7.0m and thus reached Q3 revenue guidance. However, EBITDA was below the prior year figure and our forecast (EUR1.2m versus EUR1.5m in Q3/20 and FBe of EUR1.7m). This is due to higher operating costs (more personnel) and a weak performance of the ad pepper media segment. Management is guiding towards Q4 revenue of up to EUR8.0m, which corresponds to 5% growth y/y at best (Q4/20: EUR7.6m) in Q4, which is the seasonally strongest quarter because of the Christmas business. We have lowered our forecasts for 2021E and the following years. We believe that current supply bottlenecks in many sectors result in lower advertising expenditures and expect a normalisation in Q1/22. Still, the market environment for digital performance marketing remains robust and we believe that ad pepper is well prepared for further growth in 2022E because of the higher headcount. An updated DCF model yields a new price target of EUR8.10 (previously: EUR8.40). We confirm our Buy recommendation.

