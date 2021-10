Andritz erhielt vom U.S. Army Corps of Engineers, Tulsa District, einen Auftrag zur Sanierung und Modernisierung aller vier Turbinen und Generatoren des Wasserkraftwerks Robert S. Kerr am Arkansas River in Ost-Oklahoma. Der Auftragswert beläuft sich auf knapp 75 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme des ersten Maschinensatzes ist für August 2025 vorgesehen. Der Andritz-Lieferumfang umfasst Design, Fertigung, Lieferung, Transport, Montage, Test und Inbetriebnahme von vier Kaplanturbinen-Generatormaschinensätzen mit einer Leistung von je 36,8 MW sowie die dazugehörigen Hilfs- und Nebenanlagen. Nach der Inbetriebnahme wird die erwartete Stromerzeugung etwa 152 GWh pro Jahr betragen. Mit diesem prestigeträchtigen Auftrag konnte Andritz seine Position als einer der ...

