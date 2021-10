Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von rund 100 Punkten. Am Ende des Tages ging er nahezu unverändert aus dem Handel. Er verzeichnete ein Mini-Plus von 0,05 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.