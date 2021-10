Zürich (awp) - Die ABB-Aktien sind am Donnerstag deutlich schwächer in den Handel gestartet. Der Industriekonzern hat im dritten Quartal zwar weiter im grossen Stil Aufträge an Land gezogen, doch bremst der anhaltende Mangel an Computerchips die Umsatzentwicklung. ABB senkte das Umsatzziel. In Sachen Profitabilität liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...