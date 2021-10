Nachdem der SMI zur Wochenmitte die 12'000er Marke zurückerobert hatte, kann er diese am Donnerstag im frühen Handel zunächst nicht halten.Zürich - Nachdem der SMI zur Wochenmitte die 12'000er Marke zurückerobert hatte, kann er diese am Donnerstag im frühen Handel zunächst nicht halten. Vor allem die deutlichen Aufschläge bei den Schwergewichten Nestlé und Novartis hatten die hiesigen Markt am Mittwoch gestützt. Investoren hätten angesichts der zahlreichen Unternehmenszahlen zuletzt die Dauerthemen wie Engpässe in den weltweiten...

