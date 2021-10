The ExOne Company (Nasdaq: XONE), der weltweit führende Anbieter von industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie, gab heute bekannt, dass es offen ist, praktisch jedes Pulvermaterial in Zusammenarbeit mit Herstellern für ihre spezifische Anwendung zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211021005430/de/

The ExOne Company has released a new corporate video, "Let's Make it Right," showcasing the ability of its sustainable binder jetting technology to 3D print virtually any type of powder. ExOne has already qualified more than 20 metals, ceramics and composites for 3D printing, but is now developing materials such as pulverized concrete and other waste products with customers. (Photo: Business Wire)