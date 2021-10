Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, NYSE: BAC) wird am 31. Dezember 2021 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,21 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten (Record day: 3. Dezember 2021). Im Juli 2021 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 17 Prozent. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,84 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 47,09 US-Dollar ...

