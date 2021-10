München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind die Aktien der Luxusgüterbranche eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Luxus- und Modegüter würden oftmals als Statussymbole angesehen. Vor Boutiquen in Großstädten würden sich häufig lange Menschenschlangen bilden, um die exklusiven Produkte erwerben zu können. Zunehmender Wohlstand und die geographische Expansion würden Unternehmen dazu anspornen, ihr Angebot laufend zu erweitern. Pünktlich zu den wechselnden Jahreszeiten würden neue Kollektionen lanciert und modische Trends gesetzt. In letzter Zeit hätten jedoch Befürchtungen über neue Regulierungsmaßnahmen in China dem Luxus- und Modesektor zugesetzt. ...

