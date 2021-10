Die neueste Hardware-Version Muse S (Gen 2) verwendet die "Smart Fade"-Technologie, um zu erkennen, wann Sie nachts aufwachen, und um automatisch eine "digitale Schlaftablette" zu verabreichen, damit Sie schneller wieder einschlafen können

Interaxon Inc. (Muse), ein führendes Verbraucher-Neurotechnologie- und Meditationsunternehmen, gab heute die Einführung der zweiten Generation seines beliebten EEG-Meditations- und Schlafstirnbands Muse S bekannt. Dieses aktualisierte Plüsch-Gehirnsensor-Stirnband verwendet Echtzeit-Biofeedback, um Ihnen zu helfen, die Kunst der Mediation zu erlernen und Ihnen beim Einschlafen zu helfen, durchzuschlafen und jetzt wieder einzuschlafen, wenn Sie nachts aufwachen.

Muse today announced the launch of the second generation of its popular EEG meditation sleep headband, Muse S. This updated plush brain-sensing headband uses real-time biofeedback to help you learn the art of mediation as well as help you fall asleep, stay asleep and now go back to sleep if you awaken during the night. (Photo: Business Wire)