Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -Das slowenische Unternehmen MESI, Ltd. wurde für die Teilnahme am Google for Startups Accelerator: Europa ausgewählt. Das aktuelle dreimonatige Google Accelerator-Programm bringt 15 der vielversprechendsten europäischen Tech-Start-ups aus den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden zusammen. Als einer der führenden Diagnostik-Innovatoren wird sich MESI, Ltd. darauf konzentrieren, seine Lösungen mit KI, Marktplatzmanagement und Big Data zu verbessern und in seine Strategie und sein Wachstum einzubringen.MESI, Ltd. ist ein Unternehmen, das digitale Diagnoselösungen für eine effektive medizinische Beurteilung in kürzerer Zeit entwickelt. Ihr innovativer Fokus auf prädiktive medizinische Geräte hat ihnen einen Platz im Google for Startups Accelerator: (https://blog.google/outreach-initiatives/entrepreneurs/meet-health-startups-joining-accelerator-europe/)Europa (https://blog.google/outreach-initiatives/entrepreneurs/meet-health-startups-joining-accelerator-europe/) eingebracht. Dieses virtuelle Mentoring-, Ausbildungs- und Trainingsprogramm wurde von Google für europäische Start-ups geschaffen, die technologische Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben. Der Accelerator begann am 5. Oktober 2021, und es nahmen 6 MESI-Mitarbeiter daran teil.MESI, Ltd. sieht seinen Schwerpunkt in den nächsten fünf Jahren in umfassenden Diagnoselösungen und intelligenten Daten. Die mit dem Multi-Diagnose-Tool MESI mTABLET gesammelten Daten werden schließlich zur Erstellung einer prädiktiven medizinischen Bewertung (PMA) mit Hilfe künstlicher Intelligenz dienen. Auf der Grundlage digitaler Daten aus der Krankengeschichte und Diagnose-Apps wird PMA dazu beitragen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen, künftige Ergebnisse auf der Grundlage früherer Daten vorherzusagen und Maßnahmen zu empfehlen. All dies wird medizinischen Fachkräften helfen, Diagnosen und Entscheidungen in kürzerer Zeit zu treffen."Wir sind stolz darauf, dass unsere Innovationen und Visionen zur Teilnahme am Google Accelerator-Programm geführt haben. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um das Gesundheitssystem mit wertvollen diagnostischen Lösungen zu versorgen", sagte Jakob Susteric, CEO von MESI, Ltd.Informationen zum Unternehmen:MESI, Ltd. (https://www.mesimedical.com/) ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Europa, das medizinische Geräte für Diagnosezwecke entwickelt und herstellt. Es ist darauf ausgerichtet, die Diagnostik zu vereinfachen und den Ärzten zu helfen, Krankheiten in frühen Stadien zu erkennen. Eine ihrer Lösungen ist das MESI mTABLET - ein System, das einen intelligenten drahtlosen 1-Minuten-ABI, ein flexibles Pulsoximeter, ein volldigitales EKG, ein drahtloses TBI, ein Blutdruckmessgerät für sofortige Messungen und ein Spirometer mit animierter Fluss-Volumen-Kurve in Echtzeit kombiniert. Dabei gelten ABI und TBI als entscheidend für die rechtzeitige Erkennung tödlicher kardiovaskulärer Erkrankungen, während das Spirometer und das EKG dazu beitragen können, die Auswirkungen von Long Covid auf der Ebene der Primärversorgung zu überwachen.