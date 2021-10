Die Reichweite von E-Autos zu erhöhen gelingt auch durch den Einsatz von SiC-Trench-MOSFETs im Antriebsstrang, wodurch die Verluste im Umrichter kleiner ausfallen. Die MOSFETs bieten niedrige Durchlassverluste und minimieren die Schaltverluste. Um Elektrofahrzeuge so effizient wie möglich zu gestalten und jedes einzelne Joule an Energie in nutzbare mechanische Leistung umzuwandeln, ist der Umrichter im elektrischen Antriebsstrang eine Schlüsselkomponente. Aus elektrischer Sicht sitzt er zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...