DJ PRESSEMITTEILUNG/Energiekonto Plus von Meine-Energie: Neues Mehrwertangebot für Versorger und ESA

Dies ist eine Presseinformation der Meine-Energie GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

Mit dem neuen Portal "Energiekonto Plus" bietet Meine-Energie jetzt ein schlüsselfertiges White-Label-Portal, mit dem Versorgungsunternehmen ihren Gewerbekunden ein echtes Mehrwertangebot machen können. Gleichzeitig können sie mit diesem Instrument einfach und schnell die neue Marktrolle des Energieserviceanbieters (ESA) besetzen. Denn über das Energiekonto Plus können jetzt neben RLM- und SLP-Kunden auch alle Unternehmen mit einem Jahresverbrauch unter 100.000 Kilowattstunden die volle Transparenz über ihre Energieverbräuche und -kosten erhalten, wenn dieser über intelligente Messsysteme erfasst wird. Da auch die hinterlegten Vertragsdaten hinterlegt sind, werden parallel die dazugehörigen Kosten dargestellt. Besonders interessant ist das Energiekonto plus für EVU-Kunden mit mehreren Messstellen wie Bäckereiketten oder Einzelhandelsunternehmen mit mehreren Filialen. Das Portal ist an den jeweiligen Unternehmensauftritt des Versorgungsunternehmens anpassbar und bietet ein ausgefeiltes Sicherheits- und Zugangskonzept. Es basiert auf dem Portal für das kaufmännische Energiemanagement von Meine-Energie, das bei vielen Multisite-Unternehmen im Einsatz ist, wie etwa den Müller Drogeriemärkten, der Strabag, Bosch oder ZF.

"Versorgungsunternehmen geben ihren Kunden damit ein Werkzeug an die Hand, das sie wirkungsvoll dabei unterstützt, bewusster mit Energie umzugehen. Der Mehrwert des Energiekontos kann zudem durch damit gekoppelte Beratungsangebote oder weitergehende Dienstleistungen gesteigert und die Kundenbindung deutlich erhöht werden", fasst Meine-Energie-Geschäftsführer Dirk Heinze die Vorteile zusammen.

Im Energiekonto Plus können Lieferverträge über alle Sparten hinweg verwaltet werden, wie Strom, Gas, Wasser oder Wärme. Zudem besteht die Möglichkeit, auch historische Daten bei der Einrichtung zu übernehmen und auszuwerten. Für alle maschinell ausgelesenen Messstellen stehen auf Knopfdruck die jeweils aktuellen Lastgänge im Portal zur Verfügung. Damit erhalten Unternehmen die Basis für den Aufbau eines effizienten Energiecontrollings. Aber auch die Abrechnung von verteilten Energiemengen wie beispielsweise in Industrieparks oder Einkaufszentren ist möglich, inklusive der Nebenkosten wie Reinigung oder Allgemeinstrom, -erdgas und -wärme. Integriert werden können zudem die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.

Das Energiekonto Plus von Meine-Energie bietet zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten - etwa nach Kostenstellen, Lastspitzen oder nach 19 StromNEV, aber auch individuell konfigurierbare Berichte. Eine Verknüpfung mit Kennzahlensystemen ist ebenso möglich wie die Anbindung von Energiemanagementsystemen. Über eine flexible Schnittstellentechnologie können die Daten in die operativen Systeme der EVU-Kunden übernommen und dort weiterverarbeitet werden.

Weitere Informationen:

Meine-Energie GmbH - Dirk Heinze

Ritterstraße 5 - D-01968 Senftenberg

Tel: +49 3573 36 54 10 - Fax: +49 3573 36 54 199

info@meine-energie.de - www.meine-energie.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH

Magirusstr. 33 - D-89077 Ulm

Tel.: +49 731 96 287 29 - Fax: +49 731 96 287 97

upa@press-n-relations.de

https://press-n-relations.com

Unter dem Motto "Energie ist einfach" bietet die Meine-Energie GmbH ein webbasiertes Komplettwerkzeug für das kaufmännische Energiemanagement. Es unterstützt vielfältige Prozesse wie das Energiecontrolling, die Erstellung von Energiebilanzen, das Verwalten von Kosten und Verbräuchen, die detaillierte Kosten- und Verbrauchsplanung, die Weiterverrechnung von Energiekosten, den Energieeinkauf sowie die Rechnungsprüfung. Zu den Kunden gehören Einzelhandelsketten wie die Müller Drogeriemärkte ebenso wie Industrieunternehmen, etwa die ZF Friedrichshafen AG. Weitere Zielbranchen sind das Logistikgewerbe, Hotel- und Gastronomieketten, Facility Management-Dienstleister sowie andere Unternehmen und Institutionen. Derzeit werden mehr als 17.000 gewerbliche Zählpunkte mit ihren Verträgen und mehr als 2,8 Terawattstunden Strom und Gas über meine-energie.de erfasst und verarbeitet.

Dies ist eine Presseinformation der Meine-Energie GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 04:31 ET (08:31 GMT)