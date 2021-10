Der Benzinpreis ist besonders in Deutschland ein sehr emotionales Thema! Er hatte sich lange nicht mehr richtig gelohnt - der Tanktourismus zu den deutschen Nachbarländern Österreich und Tschechien, der vor einem Jahrzehnt am Beispiel unseres südlichen Nachbarn bis zu 25 Prozent Umsatz an den Tankstellen ausmachte. Zu Hoch-Zeiten von Corona war der Dieselpreis in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...