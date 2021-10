Galaxy Interactive wirbt einen weiteren 325-Millionen-US-Dollar-Fonds für Metaverse und Next-Gen-Spiele ein und treibt immersives Internet an. Galaxy Interactive ist ein Venture Kapitalgeber, der sich auf interaktive Technologien der nächsten Generation konzentriert. Das Unternehmen hat nun bekannt gegeben, dass es 325 Millionen US-Dollar von 70 verschiedenen Investoren erhalten habe. Das Kapital soll vornehmlich in Metaverse-Applikationen und Blockchain-Gaming fließen. Es ist bereits der zweite größere Fonds von Galaxy Interactive. In ...

