Die stark in Osteuropa bis hin nach Russland tätige Raiffeisen Bank International (RBI) sieht auf ihren Märkten in den Nachbarländern "eine starke ökonomische Dynamik". "Wir sind im absolut richtigen ökonomischen Umfeld", sagte RBI-Risiko-Vorstand Hannes Mösenbacher am Donnerstag auf der Gewinn-Messe in Wien und verwies dazu auch auf in Tschechien, Ungarn und Russland bereits erfolgte Zinserhöhungen ...

