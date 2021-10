Der Betreiber eines Satellitennetzes kann einen Aktienkurs von 60 $ erreichen, so das Urteil der Analysten von BWS Financial. Das wäre für die Aktie von IRIDIUM COMMUNICATIONS eine Steigerung um 50 %, auch gegenüber dem aktuellen Börsenwert von 5,2 Mrd. $.



Die Zahlen zum Q3 lagen über der Erwartung, insbesondere was die Zahl der Vertragskunden angeht. Sie wurde in zwölf Monaten um 18 % auf 1,69 Mio. ausgebaut. Vor allem Verträge für IoT, Internet of Things, sind hinzugekommen. In den kommenden Jahren benötigen Millionen Geräte eine Anbindung an das IoT. Daraus ergibt sich die volle Daseinsberechtigung für das Satellitennetz von IRIDIUM und ebenso die weiteren Konstellationen wie etwa GLOBALSTAR.



