DJ SENTIMENT/Privatanleger wieder extrem bullisch

FRANKFURT (Dow Jones)-- Die Privatanleger werden noch optimistischer. Der Blick auf die jüngsten Sentimentumfragen suggeriert, dass sie auf eine Jahresendrally setzen. Während der Dow-Jones-Index am Vortag bereits wieder auf Rekordhoch notierte, hat der DAX noch ein wenig Luft nach oben. Hier setzen die Privatanleger auf einen Aufwärts-Schub. Die Skeptiker haben dagegen ihre Position aufgegeben, und ein großer Teil ist direkt ins Bullenlager gewechselt.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der "Bullenanteil" der Privatanleger um sieben Prozentpunkte auf 53 Prozent, damit rechnet nun mehr als die Hälfte des Panels mit steigenden Kursen. Das Lager der Bären fiel dagegen um deutliche 12 Prozentpunkt auf 22 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers um fünf Prozentpunkte auf 25 Prozent stieg.

Nach dem Plus in der Vorwoche legte das Lager der Optimisten auch an der Wall Street weiter zu. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey erhöhte sich der Anteil des Bullenlagers von 37,9 auf 46,9 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich nun 27,8 (31,8) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 25,4 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 30,3 Prozent in der Vorwoche.

October 21, 2021 04:53 ET (08:53 GMT)

