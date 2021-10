In unserem wöchentlichen Marketing-Briefing geht es heute um ein Manifest, eine Initiative und längst überfällige Veränderungen, die nicht nur die Medien- und Werbewelt betreffen. Dass die Medienbranche zumindest in Teilen noch immer ein massives Problem mit Sexismus und männlichen Machtspielchen hat, ist nicht erst seit dem Fall Reichelt bekannt. In der Werbebranche sieht es da oft nicht viel besser aus. Interessant dabei ist aber vor allem die Reaktion. Auf der einen Seite kapriziert sich die Diskussion in erster Linie auf einen konkreten Fall. Auf der anderen Seite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...