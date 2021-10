Original-Research: Aves One AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Aves One AG



Unternehmen: Aves One AG

ISIN: DE000A168114



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Halten

Kursziel: 14,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger



Übernahmeangebot löst Neubewertung aus, Rating HALTEN bei einem neuen Kursziel von 14,20 EUR



Am 06.08.2021 hatte ein Konsortium aus den Gesellschaften Swiss Life Asset Managers (Schweiz) und Vauban Infrastructure Partners (Frankreich) ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aves One-Aktionäre abgegeben. Der Angebotspreis von 12,80 EUR übertraf den Schlusskurs des Vortages um rund 27 % und der Aufschlag zum gewichteten Durchschnittskurs der drei Monate vor dem Übernahmeangebot lag bei rund 39 %. In der Zwischenzeit wurde vom Bieterunternehmen Rhine Rail Investment AG eine ausführliche Angebotsunterlage veröffentlicht, auf der der Aves One-Vorstand pflichtgemäß mit einer Stellungnahme geantwortet hat. Nach einer Prüfung zur Höhe des Angebotspreises sowie unter Berücksichtigung der Informationen in der Angebotsunterlage befürwortet der Vorstand die Annahme des Übernahmeangebotes.



Die Annahmefrist endet am 09.11.2021 und die Annahmeschwelle liegt bei 85 %. Bereits zum Zeitpunkt des Übernahmeangebotes hatten sich Aves One- Aktionäre, die mehr als 85 % der Aktien halten, für eine Annahme des Angebotes ausgesprochen. Damit ist das Erreichen der Mindestannahmeschwelle unseres Erachtens nur noch eine Formsache. Gemäß Angebotsunterlage ist die Initiierung eines Delistings der Aves One-Aktien geplant.

Im Rahmen der zum Übernahmeangebot geschlossenen Investmentvereinbarung zwischen Aves One AG und Rhine Rail Investment AG soll der Aves One AG im Wege einer Kapitalerhöhung oder durch Gewährung nachrangiger Gesellschafterdarlehen ein Wachstumskapital in Höhe von mindestens 100 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden. Es wird damit das Ziel unterstützt, die Aves One finanziell zu unterstützen, um die Marktposition weiter zu stärken.



In der aktualisierten DCF-Bewertung haben wir die erfolgreiche Durchführung des Übernahmeangebotes berücksichtigt. Dies impliziert auch, dass wir von einem Delisting der Aves One-Aktie ausgehen. Somit setzen wir bei der Marktrisikoprämie, als wichtige Komponente der Eigenkapitalkosten und damit der gewichteten Kapitalkosten (WACC), nun einen neuen Wert von 7,0 % (bisher: 5,5 %) an. In der praxisbezogenen Bewertungsliteratur wird eine adäquate Marktrisikoprämie von 5,5 % bis 7,0 % gefordert. Bei nicht börsennotierten Unternehmen setzen wir den oberen Bereich von 7,0 % an, für börsennotierte Unternehmen ist der untere Rand von 5,5 % gängige Praxis.

Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben wir einen neuen fairen Wert von 14,20 EUR ermittelt. Einerseits hat die beschriebene Anhebung des WACC zu einer Kurszielreduktion geführt. Auf der anderen Seite hat der Roll-Over-Effekt, im Rahmen dessen die Kurszielbasis auf den 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) verlängert wurde, zu einer Kurszielsteigerung geführt. Nach Bekanntgabe des Übernahmeangebotes hat sich der Aves One-Aktienkurs zunächst in etwa auf den Angebotspreis eingependelt, bevor dieser zuletzt nochmals etwas angestiegen ist. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus vergeben wir das Rating HALTEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22994.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 21.10.21 (09:00 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 21.10.21 (12:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°