Um 11:38 liegt der ATX TR mit -1.09 Prozent im Minus bei 7594 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +1.41% auf 1.2575 Euro, dahinter Rosenbauer mit +0.73% auf 48.05 Euro und Österreichische Post mit +0.40% auf 37.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15506 ( -0.03%, Ultimo 2020: 13719). Ein wenig Rätselraten bei Marinomed. Denn: Auf die gestern kommunizierten News (siehe im Info-Block von Christine Petzwinkler) war die Aktie ausserbörslich spontan 7 Prozent im Plus, heute ist davon nichts übergeblieben. Verstehe ich nicht ganz, am 10. November wird Marinomed jedenfalls bei einem Investorentag von Baader präsentieren. Die neue IR-Verantwortliche Stephanie Kniep auch bei uns in der Austrian Audio Worldwide Roadshow. Bei startup300 ...

