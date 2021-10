Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) hat seit Aufkommen der Pandemie eine unglaublich Entwicklung "hingelegt" - von homöopathischen Umsätzen "davor" hin zu dreistelligen Millionenumsätzen in 2021 - erwartungsgemäss bestätigt durch die vorgelegten Halbjahreszahlen am 23.09.2021. Und wir fragten des öfteren: "Was wird aus den Ansagen von bis zu 400 Mio EUR Jahresumsatz in 2021? Bisher kein Zurückrudern. Aber auch keine neuen Abschlüsse gemeldet" Der Halbjahresbericht der NanoRepro gab zu den Erwartungen oder Aussichten für den weiteren Jahresverlauf KEINERLEI Informationen. Und Ende September versuchten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...