Berlin (ots) -Zum heutigen Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen erklärt Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.:"Nach den politischen Sondierungen beginnen nun die vertiefenden fachlichen Verhandlungen über die Themen, die uns in den kommenden Jahren besonders beschäftigen werden. Die Aufgaben, die auf die neue Bundesregierung zukommen, sind groß, denn in vielen Bereichen des sozialen Miteinanders sind neue Impulse und politische Veränderungen notwendig. Es braucht eine umfassende Pflegereform, die sowohl im Sinne der Pflegekräfte ist, als auch der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen. Kinder und Jugendliche benötigen Freiräume, Entwicklungsmöglichkeiten und Förderangebote, um das nachzuholen, was sie in der Pandemie verpasst haben. Die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht nur global, sondern auch hierzulande immer spürbarer: Die Hochwasserkatastrophe hat uns in diesem Sommer gezeigt, wie dringend notwendig entsprechende Anpassungen und Vorbereitungsmaßnahmen im Bevölkerungsschutz sind. Es ist höchste Zeit, diese Herausforderungen anzugehen."Das Positionspapier der Johanniter zur Bundestagswahl finden Sie hier: https://www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/veroeffentlichungen/positionspapier-zur-bundestagswahl-2021/Pressekontakt:Juliane Flurschütz, PressereferentinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/5052397