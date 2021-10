FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1638 US-Dollar. Sie notierte damit etwas niedriger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1623 Dollar festgesetzt.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastete auch den Euro. Steigende Preise für Energie und Industriemetalle schüren die Angst vor einer wirtschaftlichen Abkühlung.

Überraschend starke Stimmungsdaten aus der französischen Wirtschaft haben dem Euro keinen Auftrieb gegeben. Im Oktober hat sich das Geschäftsklima in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone weiter verbessert, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Ausschlaggebend war eine starke Stimmungsaufhellung im Bereich Dienstleistungen.

Die Blicke richten sich am Nachmittag auf die USA. Dort werden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Zudem wird ein Frühindikator für die Industrie in der Region Philadelphia veröffentlicht./jsl/jkr/eas