DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.514,75 -0,3% +21,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.341,25 -0,2% +19,3% Euro-Stoxx-50 4.157,25 -0,4% +17,0% Stoxx-50 3.616,24 -0,2% +16,3% DAX 15.511,41 -0,1% +13,1% FTSE 7.183,52 -0,5% +11,8% CAC 6.677,46 -0,4% +20,3% Nikkei-225 28.708,58 -1,9% +4,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,59% -0,12 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,12 0,01 -0,36 US-Rendite 10 J. 1,65 -0,01 -1,03

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 83,87 0% 0,00 +75,3% Brent/ICE 84,85 85,82 -1,1% -0,97 +67,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,99 1.782,13 +0,2% +2,86 -6,0% Silber (Spot) 24,28 24,28 +0,0% +0,00 -8,0% Platin (Spot) 1.050,33 1.053,75 -0,3% -3,43 -1,9% Kupfer-Future 4,62 4,73 -2,4% -0,11 +31,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Rekordjagd des Vortages deutet sich an der Wall Street leichte Abgaben an. Die Gewinnmitnahmen werden begünstigt durch den bangen Blick gen China, wo das Drama um den strauchelnden Immobilienriesen Evergrande wieder stärker ins Bewusstsein rückt. Der Konzern scheiterte mit dem Verkauf von Unternehmensteilen und verbuchte damit einen herben Rückschlag bei den Bemühungen, dringend benötigte Liquidität zu generieren. Übergeordnet steht die Entwicklung der US-Zinsen im Blick mit Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Wallerg. Das Fed-Mitglied hatte jüngst einen aggressiveren Kurs der US-Notenbank gefordert. Ganz allgemein bricht sich aber auch das Gefühl Bahn, dass der Markt jüngst zu schnell zu hoch gelaufen sein könnte.

Tesla hat zum dritten Mal in Folge einen Rekord-Quartalsgewinn verzeichnet und die Erwartungen überteroffen. Probleme in der Lieferkette machen allerdings auch Tesla zu schaffen. Die Aktie gibt vorbörslich 1 Prozent nach.

Die Aktie von IBM verliert 4,8 Prozent. Während das Ergebnis den Erwartungen entsprach, lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens.

Qualtrics International hat mit seinen Finanzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen und seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktien der auf Cloud-Software für das Erfahrungsmanagement spezialisierten SAP-Tochter klettern um 7 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

17:40 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Mattel Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 300.000 zuvor: 293.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 24,5 zuvor: 30,7 16:00 Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober (Vorabschätzung) PROGNOSE: -5,0 zuvor: -4,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen erholen sich und notieren nur noch mit kleineren Abgaben. Belastend wirkten im frühen Geschäft die Nachrichten aus China. Dort fürchtet man einen Dominoeffekt durch den überschuldeten Baukonzern Evergrande. Weniger Freude als erhofft machen die Zahlen von ABB (-5,6%). Aufgrund der Lieferkettenprobleme und der dadurch entstehenden Verzögerungen bei der Auslieferung kann der Konzern sein Wachstumsziel nicht halten. Durchwachsen werden die Zahlen des Lkw-Herstellers Volvo (-0,3%) aufgenommen. Keine großen Freudensprünge im Getränkesektor lösen die Zahlen von Pernod (-0,5%) aus. Campari verlieren 0,1 Prozent und Diageo 0,2 Prozent. Bei Equita Sim werden die Zahlen von Campari kommende Woche noch besser erwartet als die von Pernod, obwohl diese beim organischen Umsatzwachstum den Konsens klar geschlagen haben. Der Markt störe sich noch daran, dass man noch nicht absehen könne, wann und in welchem Umfang die Belebung des Reisegeschäfts stattfinde, heißt es. Unilever (+2,7%) hat ihren Umsatz gesteigert. Für Metro geht es um 0,7 Prozent nach unten. Der Umsatz in Deutschland ging zurück. TLG steigen um 15,5 Prozent. Aroundtown plant ein Delistingangebot für TLG. Im Fahrwasser steigen WCM um 15 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1640 -0,1% 1,2096 1,2071 -4,7% EUR/JPY 132,7099 -0,4% 132,4629 132,2888 +5,3% EUR/CHF 1,0695 -0,2% 1,0943 1,0946 -1,1% EUR/GBP 0,8434 +0,1% 0,8606 0,8602 -5,6% USD/JPY 114,0050 -0,3% 109,5195 109,5875 +10,4% GBP/USD 1,3803 -0,2% 1,4054 1,4032 +1,0% USD/CNH offshore 6,3956 +0,0% 6,4405 6,4509 -1,7% Bitcoin BTC/USD 65.709,01 -0,18% 49.676,26 50.025,50 +126,2%

Die türkische Lira gibt in Erwartung einer weiteren Zinssenkung im Verlauf des Tages nach - trotz der hohen Inflation. Die Analysten der Unicredit gehen davon aus, dass die türkische Zentralbank ihren Leitzins um 100 Basispunkte auf 17 Prozent senken werde.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben überwiegend Abschläge verbucht. In Hongkong gab der HSI nach. Die Blicke richteten sich hier vor allem auf die Aktie des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Die Titel brachen um 11,2 Prozent ein. Der wankende Immobilienriese hat Pläne zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an seiner Immobilienverwaltungssparte für umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar abgesagt. Auf dem chinesischen Festland rückte der Schanghai-Composite hingegen moderat vor. Trotz des Trubels um Evergrande konnten hier Immobilienwerte zulegen. Gestützt worden sei der Sektor von verbalen Zusicherungen von Regierungsvertretern und der Lockerung von Vorschriften für Wohnungsbaukredite bei einigen Banken, hieß es. Seazen Holdings stiegen um 6,2 Prozent und Poly Real Estate um 5,5 Prozent. An der Börse in Tokio gab der Nikkei-Index deutlich nach - belastet von Elektronikwerten. Gedrückt wurde die Stimmung von anhaltenden Sorgen über steigende Zinsen und Problemen in der Lieferkette. Lasertec gaben 7,2 Prozent nach, Tokyo Electron verloren 4,6 Prozent. Der Kospi notierte knapp behauptet. Im Blick stand hier die anlaufende Berichtssaison im Blick. Naver stiegen 0,7 Prozent, nachdem das Unternehmen solide Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Die Börse in Sydney schloss nahezu unverändert. Reisewerte büßten ein. Endeavour verloren indes 2,2 Prozent, das Unternehmen warnte vor anhaltender Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Cimic rückten 5,9 Prozent vor. Die Hochtief-Tochter hatte deutlich mehr umgesetzt und einen soliden Gewinn erzielt.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten auch mehrheitlich auf der Stelle. Während die Zinsen an den Anleihemärkten steigen, hilft die Suche nach Rendite sowie die gute Bonität der Emittenten, die Spreads nicht zu bewegen. A la longue wird spannend, welche Ansicht über die zukünftige Zinsentwicklung sich durchsetzen wird. Zum einen gibt es den Zinsmarkt, der für das kommende Jahr zwei Zinsschritte der EZB einpreist, und einen weiteren im Jahr 2023. Auf der anderen Seite steht die Europäische Zentralbank, die weiterhin nicht von dem Mantra der lockeren Geldpolitik bei unverändert niedrigen Zinsen abrückt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE POST

Die Deutsche Post DHL beschleunigt den Ausbau ihres Packstationen-Netzes. Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, sollen bis Ende 2023 rund 15.000 DHL-Packstationen zur Verfügung stehen, 3.000 mehr als die ursprünglich geplanten 12.000.

ADVA OPTICAL

Adva Optical hat im dritten Quartal von einer stärkeren Nachfrage der Telekommunikationsdienstleister profitiert, Kosten für die geplanten Adtran-Fusion drücken jedoch das operative Ergebnis. Unter dem Strich stieg der Gewinn dank eines Steuerertrags dennoch steil an, wie der Telekommunikationsausrüster in München mitteilte. "Die Nachfrage nach unseren Lösungen ist weiterhin stark, und wir kämpfen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, um die Herausforderungen in den Lieferketten zu meistern", sagte CEO Brian Protiva.

FLIXMOBILITY

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.