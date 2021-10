Tesla (WKN: A1CX3T) konnte auch im dritten Quartal 2021 viele Autokonzerne in der Entwicklung schlagen und sich in jeder Hinsicht deutlich steigern. So stieg der Umsatz um 57 % auf 13.757 Mio. US-Dollar. Die Analysten hatten allerdings mit 13.910 US-Dollar noch mehr erwartet. Für den Aktienkurs entscheidend ist jedoch der bereinigte Gewinn je Aktie. Er stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 144,7 % auf 1,86 US-Dollar und übertraf somit die Erwartungen von 1,67 US-Dollar je Aktie. Tesla steigert ...

