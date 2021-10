Vom 25. Oktober bis zum 17. Dezember sollen über 100 Vorträge und 1.500 Office-Talks stattfinden. Apple will so die Vernetzung zwischen unternehmenseignen Profis und der Tech-Community fördern. In-App-Events, 5G-Adaption, Swift UI Engineering - mit diesen und noch vielen weiteren Themen beschäftigt sich Apple in den kommenden Monaten zusammen mit interessierten Entwicklerinnen und Entwicklern. Die angekündigten "Tech Talks" dürften dabei so etwas wie die digitale Version der Developer-Sessions sein, die normalerweise auf der jährlich stattfindenden Worldwide Developers Conference a...

