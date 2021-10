ESI GROUP belegt im Gaïa-Index 2021 zum 5.Mal den ersten Platz in der Kategorie "Mittelständische Unternehmen mit Jahresumsatz unter 150 Mio. Euro"

Gaïa Research ist ein Service von EthiFinance und ein wichtiger Akteur auf dem Gebiet der ESG-Bewertung (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) französischer börsennotierter Unternehmen mittlerer Größe. Gaïa Research hat der ESI Group (Paris:ESI), einem Global Player im Bereich virtuelles Prototyping, der sich für eine sauberere, sicherere und produktivere Industrie einsetzt, den ersten Gaïa 2021-Preis in der Kategorie der Unternehmen mittlerer Größe mit einem Jahresumsatz von weniger als 150 Millionen Euro verliehen.

Diese Auszeichnung, die während der Zeremonie am 19.Oktober 2021 in Paris verliehen wurde, unterstreicht die Bestrebungen der ESI Group, ihr CSR-Engagement (sozial, gesellschaftlich und ökologisch) kontinuierlich zu optimieren.

Das Jahr 2021 war für die ESI Group von mehreren bedeutenden Aktionen geprägt, sowohl im Bereich der Unternehmensführung als auch im Bereich des Umweltengagements, teilweise in Zusammenarbeit mit der Reforest'Action, und vor allem mit Initiativen speziell für die Mitarbeiter.

Die Work-Life-Balance, für die ESI Group mit 1.200 Beschäftigten in rund 20 Ländern ein wichtiges Aktionsfeld, wurde besonders stark durch die Covid-19-Gesundheitskrise erschüttert. In diesem Zusammenhang hat ESI einen "No-Meeting Day" eingeführt: Ein Tag pro Woche dient dazu, die Bedeutung von Zeit ohne Meetings wieder zu verdeutlichen und den Mitarbeitern eine andere Arbeitsweise zu ermöglichen. Dieses Format reduziert den Stress und den Druck, der durch übervolle Tagesordnungen entsteht, und steigert gleichzeitig die Konzentration und Produktivität der Teams.

"Wir freuen uns über diese neue Auszeichnung von Gaïa Research. Im Jahr 2021 ist es der ESI Group gelungen, ihr ESG-Engagement in allen Bereichen zu optimieren. Die Pandemie hat sowohl das Leben unserer Teams als auch unsere Arbeitsgewohnheiten aus dem Gleichgewicht gebracht. Mit dem ‚No-Meeting-Day' wollten wir eine Initiative anbieten, die unseren Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, den zuweilen kontraproduktiven Rhythmus zu durchbrechen und sich in ihren Aufgaben zu entfalten. Wir haben uns auch für den Planeten eingesetzt, indem wir die Wiederaufforstung unterstützt, die Unabhängigkeit unserer Unternehmensführung gestärkt und mit unseren Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie beigetragen haben. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne den Beitrag unserer sämtlichen Teams, die nicht nur fachkundig und anerkannt sind, sondern auch die Vielfalt widerspiegeln. Darauf sind wir alle sehr stolz!", erklärte Corinne Romefort-Régnier, Governance Director der ESI Group.

"Wir wollen ein Garant des Fortschritts sein. Bei den von den Gaïa Research-Teams beobachteten Unternehmen handelt es sich um wachsende Unternehmen mit starken Entwicklungsambitionen. Unser Ziel ist es, nicht nur die Finanzakteure bei ihrem verantwortungsvollen Investitionsansatz zu unterstützen, sondern auch die Unternehmen auf die neuen Erwartungen ihrer Stakeholder in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen vorzubereiten", so Emmanuel de La Ville von Gaïa Research. "Unsere Bewertungen ermöglichen es Anlegern, die transparentesten und effizientesten Unternehmen in Bezug auf CSR zu identifizieren."

Methodik:

Seit 2009 führt Gaïa Research eine jährliche Datenerhebungskampagne durch, die die meisten der in Frankreich gelisteten KMU erfasst. Auf der Grundlage dieser Informationen werden die Unternehmen nach ihrem Grad an Transparenz und Leistung bewertet. Die Ratings basieren auf 174 Kriterien (in den Bereichen Wirtschaft, Unternehmensführung, Humankapital, Umwelt und Stakeholder) und werden von führenden Managementgesellschaften bei ihren Managementprozessen und Investitionsentscheidungen verwendet. Seit seiner Auflegung hat dieser Index den CAC 40 und den CAC Mid Small jedes Jahr übertroffen.

Über die ESI Group

Die ESI Group wurde 1973 gegründet und verfolgt die Vision von einer Welt, in der die Industrie ambitionierte Ergebnisse anstrebt und sich mit wichtigen Themen befasst Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer sowie anpassungsfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle. ESI bietet zuverlässige und kundenspezifische Lösungen, die auf prädiktiver physikalischer Modellierung und virtuellem Prototyping basieren und es Industrieunternehmen ermöglichen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und gleichzeitig ihre Komplexität im Griff zu behalten. ESI ist hauptsächlich in den Bereichen Automobilindustrie und Landtransport, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine sowie Energiewirtschaft und Schwerindustrie tätig. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1200 Mitarbeiter und erzielte 2020 einen Umsatz von 132,6 Millionen Euro. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Frankreich und seine Aktien sind im Compartment B der Euronext Paris notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.esi-group.com.

Über Gaïa Research, EthiFinance und Qivalio

Gaïa Research ist ein Service von EthiFinance, ihrerseits Tochtergesellschaft von Qivalio, einer europäischen Rating-, Forschungs- und Beratungsgruppe, die sich auf nachhaltige Finanzen und Entwicklung spezialisiert hat. Die Gruppe bietet Lösungen für Investoren, Unternehmen und Organisationen, um die Herausforderungen der Finanzierung und des ökologischen und gesellschaftlichen Wandels zu bewältigen. Qivalio wurde 2017 gegründet und ging aus dem Zusammenschluss der 2004 gegründeten französischen Ratingagenturen Spread Research und EthiFinance hervor. Ziel der Gruppe ist es, durch die Förderung einer aufgeklärten und verantwortungsvollen Entscheidungsfindung auf die Umgestaltung der Finanz- und Realwirtschaft für eine nachhaltigere Gesellschaft hinzuwirken.

Qivalio betreut ein Portfolio führender internationaler Kunden unter den Marken Spread Research (unabhängige Kreditforschung), Qivalio Ratings (Finanzratingagentur), Qivalio Analytics (Risikomodellierung) und EthiFinance (Rating- und Beratungsagentur außerhalb des Finanzbereichs).

Weitere Informationen: www.ethifinance.com www.qivalio.com

https://www.businesswire.com/news/home/20211021005574/de/

