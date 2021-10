Mark Zuckerberg ist längst nicht der einzige Silicon-Valley-CEO, der die Zukunft seines Unternehmens im Metaverse wähnt. Aber was bedeutet der Begriff eigentlich? Im April 2021 hat Fortnite-Macher Epic Games eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Milliarde US-Dollar vermeldet. Mit dem Geld, so Firmenchef Tim Sweeney, soll die langfristige Vision des Unternehmens eines Metaverse umgesetzt werden. Wenige Monate später erklärte dann auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg gegenüber Investoren, dass der Social-Media-Gigant in Zukunft ein "Metaverse"-Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...