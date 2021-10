Der Motor in der Autobranche stottert heuer noch - kommendes Jahr wird dieser derzeit durch Chip-Mangel ausgebremste Sektor aber wieder florieren, ist voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner überzeugt. "Wir sind für nächstes Jahr optimistisch", denn irgendwann müssten die Fahrzeuge ja gebaut werden, meinte der Chef des Stahl- und Technologiekonzerns am Donnerstag auf der Gewinn-Messe in Wien.Abgesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...