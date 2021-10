Mit Robotik und Predictive Maintenance hat sich die "hub:disrupt" am 6. Oktober 2021 auf zwei Technologien fokussiert, die besonderes Potenzial für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie versprechen. 103 Teilnehmer hatten sich vor ihren Geräten eingefunden, um am 6. Oktober 2021 auf der hub:disrupt über Robotik und Predictive Maintenance zu informieren. 28 Speaker waren in insgesamt 24 verschiedenen Formaten zu hören, 10 Technologiepartner haben Lösungen und Innovationen präsentiert. ...

