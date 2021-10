Der Philadelphia Fed Index (Oktober) ist mit 23,8 etwas schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war 25,0; Vormonat war 30,7). Die Komponenten: Beschäftigung: 30,7 (Vormonat war 26,3) Neue Aufträge: 30,8 (Vormonat war 15,9) Preise: 70,3 (Vormonat war 67,3) Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States decreased to 23.80 points in October from 30.70 points in ...

