DJ Merkel mahnt zu besonnener Reaktion auf hohe Energiepreise

Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vor den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel zurückhaltend zu staatlichen Eingriffen wegen der hohen Energiepreise gezeigt. "Ich denke, dass wir besonnen reagieren sollten. Wir in Deutschland werden das jedenfalls tun, dass wir den Markt nicht vollkommen ausschalten sollten, sondern eher für mehr Markt sorgen sollten", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu den Beratungen. Im gegebenen Fall müsse es dann "soziale Stützungsmaßnahmen" geben, wie man sie etwa in Deutschland mit dem Wohngeld habe.

Merkel betonte, das Thema der Energiepreise müsse man "deutlich unterscheiden" von den Herausforderungen, vor denen man "im Klimakampf" stehe. "Fit for 55 ist etwas anderes", erklärte die Kanzlerin. "Jetzt geht es um die Frage, was führt zu den hohen Energiepreisen."

Weitere wichtige Themen der zweitägigen Beratungen sollten die Frage der Rechtsstaalichkeit und die Migration sein. Merkel plädierte im Streit mit Polen für eine Einigung. Rechtsstaatlichkeit sei "ein Kern des Bestands der Europäischen Union", man müsse aber auch "Wege und Möglichkeiten finden, hier wieder zusammenzukommen", sagte sie. "Eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof ist noch keine Lösung des Problems, wie Rechtsstaatlichkeit auch gelebt werden kann."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 08:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.