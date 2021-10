Erfurt (ots) -"Clangers - Eine Weltraumfamilie mit Pfiff" (ZDF) ist ein erfolgreiches britisches Vorschulformat der BBC (CBeebies) über eine Weltraumfamilie. Die Animationsserie wurde unter anderen mit dem Bafta und dem Kidscreen Award ausgezeichnet und ist ab dem 25. Oktober montags bis freitags um 8:45 Uhr bei KiKA, auf kikaninchen.de, kika.de und in der KiKANiNCHEN-App und im KiKA-Player zu sehen.Die Clangers sind eine Familie von liebenswerten, rosa mausähnlichen Fantasiewesen, die auf einem kleinen blauen Planeten im Weltraum leben. Sie sind neugierig, warmherzig und großzügig. Dabei sind sie richtige Genießer und lieben die einfachen Dinge des Lebens, wie grüne Suppe und Schnur-Pudding. Bei Familie Clanger ist immer etwas los, denn sie teilen ihren Planeten gern mit den Fröschlies, Frau Suppendrache und Baby-Suppendrache, den Glühsummern, dem Blechhuhn und natürlich auch mit allen anderen, die auf dem Planeten vorbeischauen. Außerdem sind sie Problemlöser und haben eine entscheidende Entdeckung gemacht: Mit der Unterstützung von anderen geht alles leichter. Die pfeifenden und musizierenden Clangers sind immer zur Stelle, wenn jemand in Not ist, denn sie lieben es, sich gegenseitig und anderen zu helfen.Die liebevoll animierte Stopp-Motion-Serie kommt ohne Dialoge aus, denn die Kommunikation der lustigen Familie verläuft über Pfeiftöne oder Musik. Ein Erzähler kommentiert die alltäglichen Ereignisse und Abenteuer."Clangers - Eine Weltraumfamilie mit Pfiff", produziert von Coolabi, ist ein Remake einer bereits 1969 entstandenen BBC-Produktion mit dem deutschen Titel "Auf dem pfiffigen Planeten". Die Redaktion beim ZDF verantwortet Angelika Fetsch.Weitere Informationen und Fotos finden Sie zeitnah im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5052695