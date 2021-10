Gibt es wieder ein Core-Update? Google hat die Quality-Rater-Guidelines aktualisiert - in der Vergangenheit geschah das häufig direkt vor einem Update. Am 19. Oktober hat Google die Quality-Rater-Guidelines aktualisiert - das Regelwerk, mit dem Evaluator:innen Websites prüfen und bewerten. SEO-Expert:innen vermuten nun, dass bald ein Core-Update folgt. Das Update der Quality-Rater-Guidelines Grobe Änderungen gab es in drei Bereichen: Die Subkategorie "Groups of People" bei "Your Money, Your Life"-Content wurde erweitert. Damit wurde die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...