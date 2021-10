Die aktuelle Doji-Kerze im 4-Stundenchart zeigt, dass das Währungspaar EURUSD seit heute Mittag hin und her schwankt. Am Mittwoch war das Paar von dem 50% Fibonacci-Retracement abgeprallt, doch der Aufwärtstrend wurde bislang nicht bestätigt, da der Kurs heute Nacht in der Nähe des Wochenhochs umdrehte. Die Unentschlossenheit könnte ein Ende nehmen, sobald neue Impulse aus den USA kommen. Der Trend würde sich erst unterhalb von 1,1571 umkehren, sodass es auch Spielraum für einen stärkeren Pullback ...

