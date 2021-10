Wegen der Teilnahme an dem vor einigen Jahren in Österreich aufgeflogenen großen Baukartell ist die Geldbuße gegen den Strabag-Baukonzern von 45,37 Mio. Euro vom Kartellgericht am Donnerstag bestätigt worden. Das teilten die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) - auf deren Antrag es zur nunmehrigen Strafe kam - und der betroffene Strabag-Konzern heute, Donnerstag, mit. Die Entscheidung ist rechtskräftig.Der ...

