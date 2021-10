DJ Scholz soll nach Ampel-Planung in Nikolauswoche Kanzler werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Olaf Scholz soll nach der Planung von SPD, Grünen und FDP in der Woche vom 6. Dezember neuer Bundeskanzler werden. Das sieht die Planung für die Koalitionsverhandlungen nach Angaben von FDP-Generalsekretär Volker Wissing und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vor. "In der Nikolauswoche soll Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden", sagte Klingbeil. Wissing betonte, "dass wir Ende des Monats November ein Vertragswerk vorliegen haben wollen". Laut Klingbeil sollen die 22 Arbeitsgruppen am Mittwoch kommender Woche ihre Arbeit aufnehmen und bis zum 10. November Papiere erarbeiten, die dann in die Hauptverhandlungsgruppe gehen.

