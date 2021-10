DJ Außergewöhnliche Herbststimmung bei AICHELIN in Mödling - Neue Führungs-Doppelspitze

Mödling (pts029/21.10.2021/16:00) - Mit gut gefüllten Auftragsbüchern für das nächste Jahr und einer Menge interessanter Kundenprojekte, als auch zukunftsweisender Initiativen zur Weiterentwicklung und Optimierung, startet das Industrieofenbauunternehmen AICHELIN aus dem österreichischen Mödling in den Herbst.

Mit einer neuen Führungs-Doppelspitze geht das erfolgreiche Unternehmen diese Herausforderungen an: Thomas Peinkofer ist vielen Brancheninsidern schon seit letztem Jahr als Geschäftsführer der deutschen Aichelin Service GmbH ein Begriff. Neu an Bord der Aichelin Ges.m.b.H., Mödling ist nun seit Kurzem Michael Reisner. Er zeichnet vor allem für den Anlagenverkauf verantwortlich. Sein Kollege Thomas Peinkofer wird den Bereich Service führen, sowie den weiteren Ausbau der europäischen Serviceorganisation und die Koordination mit den übrigen europäischen Servicestandorten vorantreiben.

"Vor allem die Beschaffungsseite stellt uns derzeit vor schwierige Aufgaben in Bezug auf Kosten und Liefertermine. Ich würde auch gerne die eine oder andere Position noch besetzen, aber der Personalmarkt ist schwieriger geworden." macht Dipl.-Ing. Reisner deutlich. Wie auch sein Kollege führte ihn seine Karriere über verschiedene internationale Stufen zur Aichelin Gruppe. Als Vertriebsprofi war Michael Reisner zuletzt Geschäftsführer in einem Feuerfest-Konzern und damit bereits seit Jahren mit "heißen" Themen in Berührung.

Über die AICHELIN Ges.m.b.H. Die AICHELIN Ges.m.b.H. mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der europäischen Technologieführer für atmosphärische Industrieofenanlagen und Systemen zur Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen. Das österreichische Unternehmen mit seinen 100 Mitarbeitern ist neben der Herstellung der Industrieöfen auf Regelungs- und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen und Service fokussiert. Die Anlagen werden vor allem in der Verbindungs- und Befestigungstechnik-Industrie, der Wälzlagerindustrie, der Industrie für Präzisionskleinteile, der Elektrobauteileindustrie, in Lohnhärtereien, sowie der Automobil- und Automobilzulieferindustrie eingesetzt. http:// www.aichelin.at

Über die AICHELIN Group Die zur Berndorf AG gehörende AICHELIN Group mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wärmebehandlungslösungen. Dazu gehören Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriebeheizungssysteme, Regelungs- und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen sowie Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Neben der Traditionsmarke AICHELIN gehören AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und NOXMAT zur Gruppe, die mit über 1.100 Mitarbeitern zu den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit zählt. In Europa ist AICHELIN mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Slowenien, Frankreich und der Schweiz vertreten, die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien, Russland und den USA, sowie ein Vertriebsnetz in weiteren 22 Ländern. http://www.aichelin.com

Aussender: Aichelin Holding GmbH

