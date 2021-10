DJ PTA-News: Börsenradio: Interview: Q3 Zahlen SAP - "Die Welt geht in die Cloud - Die Pandemie hat das enorm beschleunigt!" - SAP Pressesprecher Reinhardt zu den Quartalszahlen, dem Wachstum in der Cloud und der Zukunft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heinersreuth (pta030/21.10.2021/16:03) - direkt zum Radiointerview:

https://www.brn-ag.de/39542-SAP-Q3-2021-Cloud-Hana-

Die Zahlen zum Q3/2021 von SAP waren schon bekannt und kamen gut an. Der Umsatz wächst im Jahresvergleich um 5 % auf 6,8 Mrd. Euro. Im gleichen Atemzug hatte SAP die Jahresziele angehoben. Daniel Reinhardt, Pressesprecher Finanzen SAP: "Das Wachstum liegt in der Cloud. Die Welt geht in die Cloud. Die Pandemie hat das enorm beschleunigt!". Warum ist das so? Haben Sie ein Beispiel? "Ein Unternehmen aus GB hat es mit unserer Hilfe geschafft, sein Geschäftsmodell innerhalb von sieben Tagen umzustellen. Das geht nur in der Cloud." War es rückblickend ein Fehler, nach Q3/2020 die Ziele so deutlich zurückzunehmen? "Die Reaktion war nicht panisch. Sie war genau richtig." Wie läuft es bei der US-Tochter Concur? "Wir sind sehr zuversichtlich."

(Ende)

Aussender: Börsenradio Adresse: Denzenlohestrasse 47, 95500 Heinersreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Groß Tel.: +49 9217413400 E-Mail: redaktion@brn-ag.de Website: www.brn-ag.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: - Weitere Handelsplätze: keiner

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1634824980408 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 10:03 ET (14:03 GMT)