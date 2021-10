Die Halbleiterkrise trifft jetzt auch den Raspberry Pi. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bastelrechners werden jetzt die Preise erhöht. Die nach wie vor anhaltende globale Chipkrise sorgt nicht für eine Konsolenknappheit und Probleme in der Autofertigung. Auch der Hersteller des Raspberry Pi kommt nach eigenen Angaben nicht im ausreichenden Maße an notwendige Komponenten. Gründer Eben Upton geht davon aus, dass 2021 nur sieben Millionen Einheiten des Bastelrechners hergestellt werden können. Das entspräche ziemlich genau der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...