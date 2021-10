Auf weitere Rekordtiefs ist unterdessen die türkische Lira gefallen. Trotz einer sehr hohen Inflationsrate hat die türkische Notenbank ihren Leitzins drastisch gesenkt.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1643 US-Dollar. Sie notierte damit etwas niedriger als am Morgen. Gleichzeitig zeigte sich der Franken im Verlauf des Nachmittags weiterhin stark. Nach dem das Euro/Franken-Paar bereits am Donnerstagmorgen unter die 1,07-Marke gefallen war, notiert es momentan auf 1,0684 Franken.

