DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Prognosesenkung lässt ABB einbrechen

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt ist die Stimmung am Donnerstag eher gedämpft gewesen, nachdem einige heimische Unternehmen enttäuschende Geschäftszahlen oder pessimistische Ausblicke veröffentlicht hatten. ABB erlebten eine regelrechte Talfahrt. Der Anlagenbauer hatte seine Prognose gesenkt. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.039 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 31,77 (zuvor: 32,09) Millionen Aktien.

ABB brachen um 6,2 Prozent ein. Die Drittquartalszahlen wurden am Markt als solide beurteilt, wenngleich der Umsatz aufgrund von Lieferkettenproblemen hinter den Erwartungen zurückblieb. Dafür verzeichnete der Konzern jedoch einen unerwartet hohen Auftragseingang. Wirklich übel nahmen die Anleger jedoch, dass ABB ihr Umsatzwachstumsziel für das laufende Jahr senkte.

Auch die Online-Apotheke Zur Rose hatte ihre Wachstumserwartungen zurückgeschraubt. Das drückte den Kurs um 7,7 Prozent. Lieferkettenprobleme und höhere Kosten machten auch dem Aufzughersteller Schindler (Partizipationsscheine -6%) zu schaffen, der gleichwohl seine Jahresziele bekräftigte.

Indexschwergewicht Nestle (+0,8%) stützte den SMI. Die Titel profitierten weiter von den starken Zahlen, die der Lebensmittelkonzern am Mittwoch veröffentlicht hatte. Einige Analysten hatten sich positiv zu den Daten geäußert. Im Pharmasektor erholten sich Roche (+1,6%) etwas von den Verlusten der vorigen Tage. Roche hatte am Mittwoch bei Vorlage von Umsatzzahlen den Ausblick angehoben, was aber von den Anlegern zunächst nicht gewürdigt wurde. Vielmehr belastete weiter das negative Ergebnis einer Phase-2-Studie zu dem gemeinsam mit Atea entwickelten Covid-Medikament.

Novartis gaben hingegen um 0,2 Prozent nach und profitierten mithin nicht von einer Vereinbarung mit Biontech zur Produktion von deren Impfstoff in einer weiteren Anlage der Schweizer. Negativ wurden auch die Zahlen von Inficon (-1,5%) aufgenommen, obwohl das Unternehmen seine Umsatzerwartung angehoben hatte.

October 21, 2021 11:45 ET (15:45 GMT)

