FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,15 Prozent auf 168,35 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,10 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Weiterhin dominiert die hohe Inflation und mögliche Reaktionen der Notenbanken das Geschehen an den Anleihemärkten. Die Hoffnung auf weitere taubenhafte Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) vor der Ruheperiode vor der Zinsentscheidung seien enttäuscht worden, schreibt die Commerzbank. Notenbanker, die als Tauben bezeichnet werden, sprechen sich im Zweifel für eine lockere Geldpolitik aus.

Die Märkte würden jetzt auf EZB-Präsidentin Christine Lagarde hoffen, die nächste Woche bei der Pressekonferenz zur Zinsentscheidung neue Impulse geben könnte, so die Commerzbank. Zuletzt waren die Renditen an den Anleihemärkten in der Eurozone merklich gestiegen.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Sie gaben dem Markt daher keine neue Richtung./jsl/he