DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Oktober eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,8 auf minus 4,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 5,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 0,9 Punkte zurück auf minus 6,1. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Oktober wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 16. Oktober wider Erwarten leicht abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 6.000 auf 290.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit der Woche zum 14. März 2020. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 300.000 vorhergesagt.

Philly-Fed-Index gibt im Oktober nach

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Oktober moderat eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf 23,8 Punkte von 30,7 im September. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von 24,5 erwartet.

Scholz soll nach Ampel-Planung in Nikolauswoche Kanzler werden

Olaf Scholz soll nach der Planung von SPD, Grünen und FDP in der Woche vom 6. Dezember neuer Bundeskanzler werden. Das sieht die Planung für die Koalitionsverhandlungen nach Angaben von FDP-Generalsekretär Volker Wissing und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vor. "In der Nikolauswoche soll Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden", sagte Klingbeil. Wissing betonte, "dass wir Ende des Monats November ein Vertragswerk vorliegen haben wollen". Laut Klingbeil sollen die 22 Arbeitsgruppen am Mittwoch kommender Woche ihre Arbeit aufnehmen und bis zum 10. November Papiere erarbeiten, die dann in die Hauptverhandlungsgruppe gehen.

Merkel mahnt zu besonnener Reaktion auf hohe Energiepreise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vor den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel zurückhaltend zu staatlichen Eingriffen wegen der hohen Energiepreise gezeigt. "Ich denke, dass wir besonnen reagieren sollten. Wir in Deutschland werden das jedenfalls tun, dass wir den Markt nicht vollkommen ausschalten sollten, sondern eher für mehr Markt sorgen sollten", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu den Beratungen. Im gegebenen Fall müsse es dann "soziale Stützungsmaßnahmen" geben, wie man sie etwa in Deutschland mit dem Wohngeld habe.

Merkel wirft Lukaschenko "Menschenhandel" mit Flüchtlingen vor

Wegen der steigenden Zahl von Flüchtlingen über die Belarus-Route hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Machthaber Alexander Lukaschenko mit neuen EU-Sanktionen gedroht. Sie sagte, sie werde auf dem EU-Gipfel mit den anderen Staats- und Regierungschefs über Wirtschaftssanktionen gegen Minsk beraten, "um deutlich zu machen, dass wir diese Art des Menschenhandels von staatlicher Seite verurteilen".

Kramp-Karrenbauer für härtere Gangart gegenüber Russland

Die extrem angespannten Beziehungen zwischen der Nato und Russland beschäftigen ein Treffen der Verteidigungsminister der Allianz in Brüssel. Die Nato müsse sich "den Bedrohungen Russlands gegenüber klar aufstellen", sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei ihrer Ankunft in Brüssel. Die Minister wollten zudem über den Umgang mit China und die Lage in Afghanistan sprechen. Das zweitägige Treffen, das am Donnerstagnachmittag begann, wurde allerdings von internen Streitigkeiten überschattet.

Vier-Sterne-General soll neue Regierung in Rumänien bilden

In der Hängepartie um eine neue Regierung in Rumänien soll nun der bisherige Verteidigungsminister das osteuropäische Land aus der politischen Krise führen. Staatschef Klaus Iohannis nominierte Nicolae Ciuca, einen pensionierten Vier-Sterne-General, als Regierungschef. Dem 54-Jährigen wird im Gegensatz zu seinem Vorgänger zugetraut, dass er die nötige Unterstützung vom Parlament für die Regierungsbildung bekommt.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Index der nachlaufenden Indikatoren Sep +0,3% gg Vm

US/Index der Frühindikatoren Sep +0,2% gegen Vormonat

US/Index der nachlaufenden Indikatoren Sep +0,3% gg Vm

US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Sep unverändert gegen Vormonat

US/Index der Frühindikatoren Sep +0,2% gegen Vormonat

US/Median-Preis bestehender Häuser Sep +13,3% gg Vj auf 352.800 USD

US/Bestand unverkaufter Häuser bei 2,4 Monatsangeboten

US/Verkäufe bestehender Häuser Sep PROGNOSE: 6,10 Mio Jahresrate

US/Verkäufe bestehender Häuser Sep +7,0% auf 6,29 Mio Jahresrate

DJG/DJN/AFP/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 13:05 ET (17:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.