Eigentlich gebührt in dieser Woche Bitcoin die Bezeichnung Hot Coin. Nach der Zulassung der ersten Bitcoin-ETFs in den USA konnte der unangefochtene Leader des Kryptomarktes ein neues Allzeithoch erreichen. Der Markt wartet nun darauf, dass der Bitcoin nach in diesem Jahr auf die Megamarke von 100.000 Dollar stürmt. In der vergangenen Woche hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...