Wien, 21. Oktober 2021

Angesichts unvorhergesehener Verzögerungen und Hindernisse, die durch die Beschränkungen aufgrund von Covid-19 verursacht wurden, hat das Unternehmen beschlossen, seine Expansionspläne in Rumänien nicht weiter zu verfolgen und sich stattdessen auf Geschäftsmöglichkeiten in anderen Märkten zu konzentrieren. Der Großteil der derzeit in Rumänien befindlichen Anlagen wird in die Betriebsstätten des Unternehmens in Russland verlagert, um die wachsende Nachfrage seiner dortigen Kunden zu befriedigen. Über die Petro Welt Technologies AG

Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden, frühzeitig etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.



Kontakt

Konstantin Huber (be.public)

Investor Relations

T: +43 1 503 2 503-29

