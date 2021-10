IOTA könnte nun Ethereum und Co. Konkurrenz machen. Wie die IOTA-Stiftung bekannt gab, geht nun die Smart-Contract-Funktion in der Betaversion an den Start. Damit möchte es IOTA besser machen als die Konkurrenz. Wie die IOTA-Stiftung in einem Blogeintrag auf der offiziellen Website erklärte, ist Betaversion von programmierbaren Smart Contracts jetzt im IOTA 2.0 DevNet verfügbar. Damit startet IOTA auch einen Angriff auf die mittlerweile deutlich populäreren Projekt wie zum Beispiel Ethereum (ETH). Ethereum bietet bereits seit Jahren die Möglichkeit an, auf der Blockchain Smart Contracts zu erstellen...

